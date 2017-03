Magliana: eroina venduta a giovani "clienti", la droga era nascosta nel pongo

Spacciava eroina in casa a giovani clienti, nascondendo la droga nel pongo. E' quanto succedeva in un condominio di Vicolo Pian Due Torri dove i Carabinieri della Stazione di Villa Bonelli hanno deciso di fare irruzione arrestando un 40enne romano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine.

I Carabinieri, entrati in casa, hanno subito notato lo stato di agitazione del giovane, infastidito dal controllo. Setacciando letteralmente l'appartamento, sono state trovate dosi di eroina nascoste utilizzando della plastilina, ossia un tipo di pongo, ancorata alla staffa e utilizzata come "allungamento" per gli appendi abiti, nell'armadio della camera da letto.

Sulla scrivania, i Carabinieri hanno inoltre trovato due bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Lo spacciatore è finito in manette, accusato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ed è stato trattenuto in camera di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.