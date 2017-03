La Rustica: spacciatore ingoia ovuli di eroina alla vista dei carabinieri

Ha provato ad evitare l'arresto ingoiando gli ovuli di eroina che stava spacciando. A mettere fine all'attività di uno spacciatore nella zona de La Rustica i carabinieri della Stazione dI Tivoli Termini, coordinati dal comando compagnia di Tivoli, a seguito di un mirato servizio finalizzato alla repressione dei reati relativi agli stupefacenti. L'arresto in via Giovanni Capranesi, a finire in manette un cittadino del Gambia di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine.

SPACCIO A LA RUSTICA - L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di stupefacente a due persone, un uomo di 39anni ed una donna di 46 anni, che alla vista dei militari, prima si sono disfatti della droga poi hanno opposto resistenza al controllo dei Carabinieri e per cui sono stati arrestati. Il cittadino africano, invece, alla vista dei Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, fulmineamente, ha ingerito 7 ovuli di eroina.

OVULI NELLO STOMACO - Trasportato presso l’ospedale di Tivoli, è stato sottoposto ad esame radiologico che ha dimostrato l’effettivo ingerimento degli ovuli. Il pusher è rimasto in ospedale fino all’espulsione dello stupefacente, che è stato recuperato, e associato presso il carcere di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa della celebrazione del rito di convalida. La droga è stata sequestrata e verrà poi avviata ai laboratori scientifici per essere analizzata.