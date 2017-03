Seguono i "pendolari dell'eroina" e scovano lo spacciatore, la droga nascosta nel sottoscala

Hanno ricostruito il flusso del mercato partendo dai consumatori di Subiaco per poi scoprire ed arrestare il loro fornitore di droga a Tor Bella Monaca. Le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sublacense nell’ambito di molteplici servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca. I militari hanno poi fermato un 39enne residente nel popolare quartiere del VI Municipio delle Torri, incensurato, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

FLUSSO DELLA DROGA - L’uomo è stato individuato seguendo i movimenti dei tossicodipendenti "locali" che, con cadenza quasi quotidiana, si recavano nel quartiere popolare consentendo così di ricostruire, al contrario, il "flusso della droga". Lo spacciatore, bloccato per strada, è stato inizialmente trovato in possesso di 28 dosi di eroina. L’immediata perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione, ha consentito di rinvenire ulteriori 52 dosi della stessa sostanza stupefacente, l’occorrente per il taglio e il confezionamento e quattromila euro circa in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’illecita attività.

CARTUCCE CALIBRO 12 - Nel corso delle operazioni di ricerca nelle pertinenze dell’abitazione, in una intercapedine ricavata in un sottoscala condominiale, venivano altresì rinvenute quasi trecento cartucce calibro 12 su cui sono in corso accertamenti circa la provenienza. L’uomo è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.