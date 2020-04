Spaccio di eroina alle stazioni ferroviarie, lo stratagemma dei pusher nonostante i divieti

Spaccio di eroina ai tempi del Coronavirus. A tentare di vendere eroina alla stazione ferroviaria Monte Mario - Appiano un cittadino del Gambia di 24 anni. Lo stratagemma dello spacciatore non è però passato inosservato agli occhi dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che lo hanno arrestato mentre stava consegnando ad un cliente romano di 41 anni delle dosi di eroina.

L’arresto è arrivato nell’ambito delle quotidiane attività dei servizi di controllo del territorio messi in campo dai carabinieri di Roma nel weekend di Pasqua. In tale ambito i militari dell’Arma hanno arrestato un cittadino del Mali di 25 anni, incensurato e nella Capitale senza fissa dimora, sorpreso nei pressi della Stazione Ferroviaria Ottavia mentre stava cedendo alcune dosi di eroina ad un “cliente”.

Quando i Carabinieri hanno fatto saltare la trattativa, il giovane pusher ha tentato di divincolarsi e guadagnare la fuga, provocando lesioni – fortunatamente lievi - ad uno dei militari intervenuti. Dopo essere stato definitivamente bloccato, i Carabinieri lo hanno perquisito, sequestrando 2 grammi di droga e la somma di 375 euro ritenuti provento della sua illecita attività. Lo spacciatore dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In via dello Scalo di San Lorenzo, nell’omonimo quartiere universitario della Capitale, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante, dopo aver notato un’auto percorrere la strada a velocità sostenuta, hanno deciso di controllarla. Il guidatore, un 55enne originario di Caserta, di fatto domiciliato a Roma, è parso molto agitato, motivo che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche sul suo conto.

E’ così che, sotto il sedile lato guida, i Carabinieri hanno scoperto un involucro contenente 24 grammi di cocaina e 630 euro in contanti, ragionevole frutto dell’attività di spaccio. Nel corso della perquisizione della camera di un B&B dove l’uomo risulta domiciliare, sono stati recuperati altri 310 euro. Anche per il 55enne sono scattati l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

In via Niccolò Piccinni, al Quartiere Africano, i Carabinieri della Stazione Roma viale Libia hanno arrestato due cittadini filippini di 30 e 42 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora, sorpresi in possesso di una decina di dosi di shaboo: nelle rispettive abitazioni, inoltre, sono stati recuperati appunti contabili riconducibili alla loro attività di spaccio, materiale per il confezionamento della droga e bilancini di precisione.

Per tutti - pusher e clienti - è scattata anche la sanzione amministrativa per la violazione delle misure urgenti adottate per arginare la diffusione del Covid-19.