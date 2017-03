San Basilio: spacciano droga davanti scuola, l'eroina nascosta nella recinzione

Si confondevano tra i genitori degli alunni di un istituto scolastico di San Basilio. Uno stratagemma che non è stato sufficiente a due spacciatori, arrestati dagli agenti del commissariato locale nel corso di un servizio antidroga. In manette sono finite due cittadini del Gambia di 34 e 45 anni, che spacciavano proprio davanti ad un istituto scolastico, confondendosi tra i genitori degli alunni, utilizzando la recinzione della scuola come “nascondiglio” per le dosi di eroina, che l’uno cedeva al complice, che a sua volta le consegnava ai clienti. Entrambi, sono stati arrestati per detenzione e spaccio.

MARIJUANA A SPINACETO - Un arresto per droga anche per i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Spinaceto. A finire in manette un 63enne di origini calabresi, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione presso la sua abitazione, sono state rinvenute diverse dosi di marijuana per complessivi 200 grammi, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

FUGA DAL POSTO DI BLOCCO - Infine, le manette sono scattate anche per due giovani romeni, che anziché fermarsi all’alt intimato dalla Polizia sono fuggiti. Bloccati dopo un breve inseguimento da una pattuglia del Reparto Volanti, hanno cercato di sottrarsi al controllo con calci e pugni, provocando anche lesioni, nei confronti degli operatori, che alla fine sono riusciti però ad arrestarli. Dovranno rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

ORDINE DI CARCERAZIONE - In manette è finita anche una donna nigeriana di 38 anni, ricercata per un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti a seguito di una condanna definitiva a 4 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione minorile e favoreggiamento all’ingresso di immigrati clandestini. A rintracciarla, al termine di indagini e appostamenti, sono stati gli investigatori del Commissariato Tuscolano, che sono riusciti a scovarla in un appartamento di via Rabbello.