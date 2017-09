Spaccia droga al parco giochi, per evitare arresto ingerisce 21 ovuli di eroina

Due pusher arrestati al Pigneto, in due differenti operazioni. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore hanno messo le manette a due giovani spacciatori.

Il primo arrestato è un 22enne del Gambia, che aveva scelto lo spazio dedicato ai bambini, all'interno di un parco pubblico del Pigneto, come base della attività di spaccio. Scoperto dagli agenti, il pusher ha ingerito la sostanza, confezionata in ovuli, tentando poi la fuga .

Bloccato e arrestato, il pusher è stato trasportato in ospedale, dove, successivamente ha espulso 21 ovuli, per un totale di 8 grammi di eroina. Una volta dimesso, è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli .

E’ originario del Congo, invece, il pusher sorpreso dagli agenti a spacciare in via del Pigneto. Dopo esser stato perquisito e arrestato, perché trovato in possesso di banconote di piccolo taglio e 8 grammi di marijuana, è stato giudicato con rito abbreviato e condannato a sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena .