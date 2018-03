Conca d'Oro: caricava in auto clienti in attesa alla fermata del bus e gli vendeva l'eroina

Caricava in auto i clienti in attesa alla fermata del bus e poi gli vendeva l'eroina. Lo stratagemma era stato messo in atto da un pusher in zona Conca d'Oro. Sono stati gli agenti del commissariato Celio, intorno alle 12:00 di ieri, a notare un uomo, un tossicodipedente già conosciuto alle forze dell'ordine, fermo alla palina dei mezzi pubblici senza salire su nessuno dei bus in transito. A questo punto gli investigatori si sono appostato vedendo, poco dopo, sopraggiungere un’auto con due persone a bordo.

Pusher alla fermata del bus

Dopo averlo fatto salire, i due gli hanno consegnato un involucro. Controllati tutti e tre, l’acquirente è stato trovato in possesso di una “pallina” di eroina vendutagli da un cittadino del Gambia di 30 anni, che aveva con sé altre 9 dosi di eroina e 135 euro. Nella sua abitazione, il pusher nascondeva altre dosi della stessa droga, un bilancino di precisione, una carta di credito ricaricabile e 460 euro.