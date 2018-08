Spaccio di eroina alla Traversa del Grillo: ancora un pusher nella rete dei carabinieri

Ancora uno spacciatore di eroina a "lavoro" sulla Traversa del Grillo nella rete dei carabinieri. Dopo i tre arresti della scorsa primavera sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo ad arrestare un 21enne, originario della Guinea e domiciliato presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto, con l’accusa di per spacco, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e attestazione di falsa identità a un pubblico ufficiale.

Spaccio di eroina sulla traversa del Grillo

I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e al consumo di droga nella zona di Traversa del Grillo del Comune di Capena, hanno sorpreso il giovane subito dopo aver ceduto ad un uomo del posto una dose di eroina in cambio della somma di 40 euro. La perquisizione ha consentito di sequestrare altri 10 dosi di eroina, per un totale di 20 grammi, e 830 euro in contanti poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

False generalità ai carabinieri

Nella circostanza, il 21enne, al fine di impedire la sua identificazione, ha inizialmente fornito ai militari delle false generalità. Il giovane è stato trattenuto in caserma, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.