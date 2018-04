Bazar dello sballo a Parco delle Sabine, sequestrato un chilo di droga

I più classici hashish e marijuana, ma anche cocaina, ecstasy, droga sintetica e dosi già pronte di crack. A scoprire il bazar dello spallo in zona Parco delle Sabine/Porta di Roma i carabinieri della Stazione Nuovo Salario. I militari, al termine di una attività antidroga, hanno arrestato un 33enne italiano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Bazar dello sballo in via Adolfo Celi

L’attività dei militari è stata effettuata con mirati servizi di appostamento e pedinamento, che hanno permesso di individuare in un primo momento l’abitazione del pusher, situata in via Adolfo Celi. Il successivo via vai di tossicodipendenti della zona ha confermato la presenza dell’illecita attività di spaccio.

Spaccio di droga a Parco delle Sabine

Lo scorso pomeriggio, i militari hanno effettuato il blitz nell’appartamento. Nel corso dell’operazione è stato identificato e segnalato un giovane acquirente che, dal pusher, aveva appena comprato una dose di crack.A seguito della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato, ben occultati, nella dispensa della cucina e nell’armadio della camera da letto, 82 grammi di marijuana, 27 grammi di hashish, 18,5 grammi di crack, 18,4 grammi di cocaina, 6,7 grammi di ecstasy, 17,6 grammi di droga sintetica e 3 bilancini di precisione e la somma contante di oltre 2000 euro. Dopo l’arresto il 33enne è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.