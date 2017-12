Retata antispacciatori nelle zone della movida, undici arresti in 48 ore

Retata antispaccio dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Nelle ultime 48 ore i militari dell'Arma hanno eseguito mirati blitz antidroga nei quartieri Esquilino e San Lorenzo. In manette, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finite 11 persone: un 37enne romano, un 35enne di Foligno, un 23enne di Capo Verde, un 21enne del Gambia, un 21enne del Marocco, un 22enne della Nigeria, un 30enne del Camerun, un 27enne della Guinea, un 26enne dell’Algeria, un 24enne del Senegal e un 23enne della Tunisia.

Spaccio a San Lorenzo ed Esquilino

I pusher, tutti già noti per i loro trascorsi negli ambienti dello spaccio, sono stati colti in flagranza mentre cedevano dosi di droga a giovani e tossicodipendenti in piazza Vittorio Emanuele II, via Giovanni Giolitti, viale dello Scalo San Lorenzo, largo degli Olsci, via Alfredo Cappellini, via Lamarmora e piazza dell’Immacolata.

Soldi e droga indosso

Nelle loro tasche, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un centinaio di dosi tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, e circa 1.000 euro, ritenute provento dello spaccio. Gli arrestati sono stati portati nelle varie caserme e trattenuti in attesa del rito direttissimo.