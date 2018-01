Appuntamento al parcheggio: mamma e figlia vendono droga a coppia di fidanzati

Un appuntamento al parcheggio del supermercato per vendere la droga. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo che continuano nelle attività di controllo per contrastare l'annoso fenomeno dello spaccio e consumo degli stupefacenti. Tutto è avvenuto in località Scalo nei pressi del parcheggio del Conad SuperStore.

Il personale del Nucleo Operativo, che stava indagando in zona, ha osservato una 56enne e una 30enne, madre e figlia di Monterotondo, entrambe già note agli operanti, mentre cedevano una borsa a una coppia di giovani fidanzati, originari di Sabaudia. All'interno erano presenti 20 panetti di hashish per un peso complessivo di 2 chili.

Avvenuto lo scambio è scattato il blitz. Lo stupefacente è stato sequestrato. I quattro sono stati arrestati e tradotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



Nel corso dell'ultimo weekend, invece, militari hanno sorpreso in località Casali di Mentana, una 61enne di Monterotondo mentre a bordo della propria auto nascondeva, interno del cruscotto, un involucro contenente cocaina per un peso di 58 grammi. La droga era destinata ad alimentare il mercato della zona 'la Fonte' di Monterotondo. La donna è stata arrestata e tradotta in regime dei domiciliari presso la propria abitazione.