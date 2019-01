Sul lungomare con la droga nell'auto: nei guai tre giovani

Nascondevano hashish e marijuana in auto. I Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno, per questo motivo, arrestato due 25enni e denunciato in stato di libertà una 20enne, tutti cittadini romani.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale romano, i Carabinieri hanno notato i tre giovani a bordo di un'auto che percorreva il lungomare e li hanno fermati per un controllo.

Percepito un forte odore di sostanza stupefacente che perveniva dall'abitacolo, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare, trovando 4 grammi di marijuana, 33 grammi di hashish e 245 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

La successiva perquisizione nelle abitazioni dei fermati ha permesso di rinvenire ulteriori 36 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, 1.270 euro, ritenuti provento dello spaccio, e materiale vario per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre la 20enne è stata deferita a piede libero.