Giovane pusher spaccia hashish davanti la fermata della metro, in manette 19enne

Un via vai insolito di giovani che si fermavano a parlare con un ragazzo per poi allontanarsi dopo uno scambio denaro-droga. Questa una delle tante segnalazioni giunte ai militari della Guardia di Finanza. Un'attività di spaccio allestita da un giovane romano di 19 anni, poi fermato ed arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare il fermo è avvenuto intorno alle 20:00 di martedì 21 gennaio quando i 'baschi verdi' del Comando Provinciale della Gdf di Roma hanno tratto in arresto il 19enne nei pressi della fermata metro C Torre Spaccata, sulla via Casilina.

I militari insospettiti dall'atteggiamento guardingo del ragazzo, che nel frattempo veniva avvicinato da diversi giovani che lo stavano aspettando, decidevano di effettuare un controllo. Immediatamente il 19enne palesava una inspiegabile agitazione e per tale motivo veniva sottoposto a perquisizione personale.

I controlli hanno poi permesso ai finanzieri di trovare, ben occultati dal giovane, diversi panetti di hashish, dai quali sarebbe stato possibile ricavare circa 5mila dosi di sostanza stupefacente.

Sottoposto a perquisizione domiciliare nella sua casa a Torrespaccata i militari hanno poi trovato e sequestrato il materiale per il confezionamento della droga e denaro in contante, possibile provento dell'attività illecità del pusher. Arrestato il giovane è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.