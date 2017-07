Lunghezza: in attesa dei clienti in auto, nei guai pusher 37enne

Lo hanno sorpreso a Lunghezza mentre aspettava 'clienti' a bordo della sua auto. A finire nei guai un romano di 37 anni, poi fermato dagli agenti del commissariato Casilino con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo intorno alle 23:00 di domenica 30 luglio in via di Lunghezzina. Sequestrati circa 30 grammi tra hashish e marijuana, 470 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Spaccio di droga in via Giolitti

Poco prima, intorno alle 18:00 sempre di ieri, sempre la polizia ha arrestato un nigeriano di 35 anni per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficila. Sorpreso dagli agenti del commissariato Viminale mentre cedeva della marijuana in via Giolitti, il 35enne ha tentato con violenza di sottrarsi all’arresto.