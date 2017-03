L'auto non si ferma all'alt, ma l'agente si aggrappa allo sportello: presi tre pusher

Il veicolo ha superato l'alt della polizia senza fermarsi, ma un agente del commissariato Esposizione si è letteralmente aggrappato allo sportello per fermarlo. I malviventi lo hanno trascinato per alcuni metri, poi sono stati bloccati da un'altra pattuglia mentre si stavano disfacendo di dosi di cocaina. E' accaduto ieri sera in via Silvio d'Amico, quartiere Ostiense. Dopo aver fermato gli spacciatori gli agenti hanno proceduto con la perquisizione dell'abitazione. Sono state sequestrate altre 120 dosi di cocaina. A finire in manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati G.E. di 53 anni, suo figlio G.F. di 25, e C.M. il complice di 33 anni.

Sono 3 dei 20 arresti effettuati negli ultimi giorni in diverse zone della capitale dalle pattuglie della Questura di Roma impegnate sul territorio. Il Casilino la zona più colpita con 6 spacciatori finiti in arresto. A Torre Angela, gli agenti del Commissariato hanno sequestrato 300 grammi di cocaina suddivisa in 413 dosi, alcuni grammi di eroina, materiale per il confezionamento nonché 1500 euro in contanti nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione di C.G., romano di 25 anni e C.M., 60enne di origini calabresi, entrambi arrestati. E sempre a Torre Angela, D.N.S., durante un controllo è stato bloccato e trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, nonché circa 100 euro in contanti.

Alla Borghesiana un 40enne tedesco, domiciliato a Roma, è stato arrestato in quanto trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e circa 100 euro, provento dell’attività illecita. Nel corso di una perquisizione effettuata presso un’abitazione di via della Bella Villa, gli agenti del Casilino hanno inoltre arrestato D.M., romano di 34 anni, trovato in possesso di 16 involucri contenenti cocaina e vari grammi di marijuana. Infine, un arresto effettuato anche degli agenti del Reparto Volanti, che in via dei Cochi, a Tor Bella Monaca, hanno bloccato L.S., romano di 26 anni, trovato con 60 dosi di cocaina nascoste negli slip ed una cospicua somma di danaro.

E ancora controlli a San Lorenzo, dove a finire in manette ad opera degli uomini del Commissariato di zona è stato un italiano di 29 anni. Due pusher in arresto anche al Tufello, nel quadrilatero dello spaccio, dove gli uomini del Commissariato Fidene-Serpentara hanno bloccato, in due diverse operazioni, un giovane di origine albanese di 25 anni, sorpreso con svariate dosi di cocaina e un romano di 50 anni.

Altri due pusher in manette a San Basilio, dove gli agenti del Commissariato di zona hanno arrestato in via Gigliotti un romano di 58 anni, notato smerciare droga e trovato in possesso di svariate dosi di hashish e marijuana, mentre in una cantina in via Pieve Bovigliana, di proprietà di T.A., i poliziotti hanno sequestrato 160 grammi di marijuana e 300 di hashish. Anch’egli è finito in manette.

E arresti anche a Trastevere, dove 3 marocchini, nel corso di controlli a Ponte Sisto, sono stati trovati in possesso di dosi di hashish pronte per lo smercio. Ad operare, in questo caso, gli agenti del Commissariato di zona.