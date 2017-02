Lotta allo spaccio di droga: carabinieri arrestano quindici pusher

Lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma che nel corso del weekend hanno svolto una specificità attività in tutti i quartiere della Capitale arrestando 15 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefanceti. L’operazione ha consentito di sequestrare centinaia di dosi di stupefacente di hashish, marijuana, eroina, cocaina e shaboo, nonché materiale per il taglio e confezionamento della droga e di oltre 500 euro in contanti, ritenuto provento delle attività illecite.

15 ARRESTI - Sono finiti in manette tre cittadini italiani e dodici cittadini stranieri - un cittadino dello Sri Lanka, uno del Senegal, quattro del Gambia, un tunisino, uno della Nigeria, due egiziani, uno del Mali ed un inglese (di età compresa tra i 18 e i 55 anni), per la maggior parte già conosciuti alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e disoccupati.

10 CLIENTI - Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno identificato anche 10 acquirenti, che sono stati poi segnalati all’autorità competente.