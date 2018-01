Gli trovano in casa 700 grammi di cocaina: il pusher ha 16 anni  

E’ notte fonda a Tor Bella Monaca, nella estrema periferia est della città, quando l’atteggiamento sospetto di un giovane attira l’attenzione dei carabinieri. E così il via alla perquisizione del ragazzo in una delle piazze di spaccio del quartiere.

La perquisizione

I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca erano intenti a svolgere i consueti giri di controllo quando hanno notato la presenza di un giovane ragazzo in una delle piazze di spaccio del quartiere. L’atteggiamento dell’adolescente, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, ha insospettito i militari che si sono fermati e lo hanno perquisito trovandogli addosso alcune dosi di cocaina. La perquisizione è poi continuata presso l’abitazione del giovane ragazzo di soli 16 anni residente nella zona di Torre Gaia. Qui i militari dell’arma hanno trovato altri sette involucri ciascuno del peso di 100 grammi contenenti polvere bianca.

L'arresto

Per il baby pusher di cocaina è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il successivo accompagnamento nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.