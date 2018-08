Borghesiana, Grande Fratello a guardia della droga: pusher 26enne in manette

Aveva allestito un impianto di videosorveglianza per “proteggere” la propria abitazione da sguardi indiscreti e poter continuare a “lavorare” senza difficoltà allo spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti nel quartiere Borghesiana, nella estrema periferia est della città.

Una giovane pusher, di 26 anni, con precedenti penali incontrava i suoi clienti all’interno della propria casa e qui cedeva loro le dosi di cocaina. Per non incorrere in imprevisti, per scongiurare blitz e per non farsi trovare impreparata all’arrivo delle forze dell’ordine, aveva posizionato otto telecamere di video sorveglianza nel perimetro della propria abitazione. Una sorta di “Grande Fratello” che però non è servita ad evitare il blitz dei carabinieri della compagnia di Frascati.

Sofisticato impianto di videosorveglianza

L’appartamento era protetto da sguardi “indiscreti” grazie ad un sofisticato impianto di videosorveglianza composto da 8 telecamere ad alta definizione installate sulla pubblica via e sul perimetro dell’abitazione, all’interno della quale è stato trovato il maxischermo a cui erano collegate, il tutto per farsi trovare pronta ad eventuali blitz delle forze dell’ordine.

Il blitz dei carabinieri della compagnia di Frascati

Nonostante il “Grande Fratello”, però, i Carabinieri sono riusciti a irrompere nella casa sorprendendo la 26enne in possesso di decine di dosi di cocaina pronte per essere vendute, di materiale per il confezionamento delle dosi e di 1.450 euro ritenuti provento della sua illecita attività. Tutto il materiale e le telecamere sono state sequestrate mentre la ragazza-pusher è stata trattenuta in caserma in attesa dell’udienza di convalida con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.