Operazione antidroga da Centocelle a Termini, cinque pusher in manette

Centocelle, Casal Bruciato e Stazione Termini. Queste le zone bersaglio di controlli da parte degli agenti della polizia di Stato nell'ambito di una operazione antidroga realizzata grazie ad una intensa attività investigativa. Cinque le persone finite in manette tra i diversi quartieri della Capitale, 2 kg e 230 grammi di droga sequestrati, oltre 1500 euro in contanti e materiale utile per il confezionamento delle dosi.

CENTOCELLE - Aspettava i clienti in viale delle Gardenie e poi con ordinazione alla mano raggiungeva un appartamento poco distante. Qui lo attendevano due complici che preparavano la droga richiesta e la consegnavano pronta per essere venduta. Il modus operandi dei tre pusher è stato scoperto dagli agenti del commissariato Prenestino che hanno seguito i loro movimenti. Giunti all'interno dell'abitazione hanno rinvenuto, 720 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, involucri termosaldati contenenti cocaina, bilancini di precisione e mannite, oltre a 900 euro in contanti. Per L.F., G.M., F.L., la cui età risulta compresa fra i 26 e i 29 anni, sono scattate le manette, dovranno rispondere, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

CASAL BRUCIATO - In una soffitta di Casal Bruciato, invece, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato S. Lorenzo, in collaborazione con le unità cinofile dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno proceduto al sequestro di 1 kg e 200 grammi di hashish e di 600 euro in contanti. A finire in manette, questa volta, un romano di 37 anni.

STAZIONE TERMINI - Un servizio di prevenzione e controllo del territorio ha portato all'arresto di un pusher 23enne di origine magrebina nei pressi della stazione Termini. Prima di essere bloccato ed identificato dagli agenti del commissariato Viminale, O.M., si è disfatto di un involucro, all'interno del quale erano contenuti 10 grammi di marijuana. Arrestato dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

