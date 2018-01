Spaccio nelle discoteche, agenti si fingono clienti e arrestano pusher

Continua la lotta allo spaccio nelle discoteche. A Colle Oppio, gli agenti della Polizia hanno arrestato tre pusher. Per incastrare gli spacciatori, i 'Falchi', gli agenti della sezione che si occupa del contrasto alla criminalità diffusa, hanno utilizzato la loro stessa tecnica: entrati nella discoteca in gruppi, composti al massimo di tre agenti, si sono mescolati fra i giovani controllandone i movimenti.

Hanno così potuto osservare due uomini ed una donna che, ognuno per proprio conto, cercavano di procacciarsi clienti, convinti di poter agire indisturbati. Allo scambio droga-denaro, sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti. Perquisiti, i due uomini sono stati trovati in possesso di ecstasy e diverse dosi di cocaina.

A casa della donna, gli agenti hanno inoltre trovato 82 pasticche di ecstasy, 230 grammi di marijuana, nonché materiale atto al confezionamento delle dosi. Condotti in Questura presso gli uffici della Squadra Mobile, i tre sono stati deferiti in stato di arresto alla Autorità Giudiziaria per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sanzionati in via amministrativa anche gli acquirenti.