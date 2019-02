Dosi di crack pronte alla vendita al Quartaccio: pusher in manette

Dosi di crack pronte per essere vendute e poi fumate. Siamo al Quartaccio, precisamente in via Andersen. Qui, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, durante un controllo effettuato nei confronti di un romano di 48 anni ed un bosniaco di 33, li hanno trovati in possesso di 22 grammi di crack suddivisi in 51 dosi.

Accompagnati negli uffici di polizia, sono stati arrestati entrambi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.