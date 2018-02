Tufello: pusher, nascondigli e vedette. Il 'sistema' del quadrilatero dello spaccio

Un sistema di spaccio. Un quadrilatero di strade dove la compravendita soprattutto di cocaina, gestita da cittadini italiani, avviene a tutte le ore del giorno e della notte. Siamo al Tufello, popoloso e popolare quartiere del III Municipio Montesacro. Qui l’attività di osservazione dei Falchi della Squadra Mobile ha consentito l'arresto di un 30enne romano, sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina ad un acquirente. Lo stupefacente risultava parte di altro quantitativo di droga rinvenuto dagli agenti tra i cespugli di via Tonale.

Quadrilatero dello spaccio al Tufello

Via Tonale si trova in quello che è definito il quadrilatero dello spaccio del Tufello (che comprende anche via Monte Epomeo, via Monte Petrella e via Monte Massico). Nel corso dell'ultima operazione antidroga i poliziotti, oltre ad aver arrestato lo spacciatore, hanno denuciato altri due romani, di 37 e 35 anni, con vari precedenti di polizia, perché sospettati di svolgere l’attività di "vedetta".