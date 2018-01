Strano via vai di persone in casa: scoperto market della droga

Un market della droga in casa. E' quanto hanno scoperto, nel corso di un mirato servizio antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Monterotondo. I militari della Compagnia eretina hanno per questo arrestato un 43enne di Mentana, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici, per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

Spaccio a Mentana

Insospettiti da un continuo andirivieni di giovani da una abitazione situata in una traversa della centralissima via Reatina, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. Al suo interno i militari hanno rinvenuto e sequestrato 15 grammi di cocaina e la somma di 4.500 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Duecentocinquanta grammi di cocaina in casa

Il controllo veniva poi esteso anche ad un garage nella disponibilità dell’uomo, dove era stata realizzata una vera e propria centrale di confezionamento delle dosi di stupefacente, e dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 250 grammi di cocaina, alcune buste di mannite, una pressa e 3 bilancini di precisione. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.