Evade i domiciliari per spacciare cocaina con un complice, due arresti

Da Olevano Romano al Portuense per spacciare la cocaina, il tutto nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione del Comune dell'alta Valle dell'Aniene. A scoprirlo mentre vendeva droga nella Capitale con un complice, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli. In manette sono finiti due cittadini romani, un 51enne sottoposto alla detenzione domiciliare per rapina e un 39enne con precedenti.

SPACCIO A CASETTA MATTEI - Transitando su via Portuense, all’altezza di via della Casetta Mattei, i Carabinieri hanno notato i due cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane della zona e sono intervenuti. Una volta bloccati per il controllo, sono stati trovati in possesso di decine di dosi di cocaina e diverse centinaia di euro, provento dell’attività illecita.

SPACCIO ED EVASIONE - L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe, mentre i due pusher sono stati ammanettati, portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Entrambi sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per il 51enne è scattata anche l’accusa di evasione dalla detenzione domiciliare.