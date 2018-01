Spaccio di cocaina sotto le case popolari di Ponte di Nona

Un giro di spaccio sotto le case pastello di Villaggio Falcone - Ponte di Nona. Ad essere scoperti due giovani romani, fermati dagli agenti di polizia mentre si trovavano in via Beata Chiara Bosatta. Fermati dai poliziotti del commissariato Casilino Nuovo i due pusher sono stati trovati in possesso di 81 involucri contenenti cocaina, sei stecche di hashish e 760 euro in contanti, possibile provento dell'attività di spaccio (per un totale di 60 grammi di sostanza stupefacente).

Spaccio in via Betata Chiara Bosatta

Accompagnati negli uffici di polizia di via delle Alzavole a Torre Maura, i due sono stati identificati in due giovani romani residente nello stesso quartiere della periferia est della Capitale. Già conosciuti alle forze dell'ordine i due sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso.