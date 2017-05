Vendono cocaina ad un cliente, in casa anche dell'hashish: due arresti

Quattro spacciatori in manette. E' l'esito di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo. I militari dell'Arma hanno arrestato negli ultimi giorni quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della Stazione di Mentana, impegnati in specifici servizi in località Tor Lupara, hanno fermato un 25enne di Sant’Angelo Romano e una 43enne di Colleverde di Guidonia mentre cedevano una dose di cocaina ad un giovane. La successiva perquisizione personale consentiva di sequestrare un’ulteriore dose di cocaina e altri grammi di hashish, nonché 300 euro in contanti.

SPACCIO A FONTE NUOVA - In una successiva operazione, personale della Stazione di Mentana arrestava un 27enne di Fonte Nuova, già noto alle Forze dell'ordine, mentre in una traversa di via XXIV Maggio, a bordo della sua autovettura, cedeva un involucro di 6 grammi di hashish ad un giovane consumatore. La successiva perquisizione veicolare consentiva di sequestrare 3 dosi di cocaina e 6 di haschish, nonché 200 euro in contanti.

QUARTO SPACCIATORE - Nell’ambito dei medesimi servizi di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo hanno fermato un 24enne di Tor Lupara mentre in via Nomentana veniva sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un giovane del posto. I quattro soggetti, tratti in arresto, sono stati tradotti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.