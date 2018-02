Affiancavano i clienti con lo scooter e gli vendevano la cocaina

Spacciavano cocaina a Finocchio utilizzando uno scooter. I due, entrambi romani di 19 e 23 anni, sono però stati sorpresi dagli agenti di polizia del commissariato Casilino Nuovo in piazza Serrule intorno alle 15:00 di ieri 16 febbraio ed arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro. E' accaduto

Spaccia in scooter in piazza Serrule

I due, infatti, sono stati notati accostarsi ad una macchina parcheggiata, e consegnare dal finestrino la droga; alla vista dei poliziotti, i due giovani hanno accelerato e sono scappati, cercando di disfarsi della cocaina. La fuga è stata però in breve interrotta, mentre la droga – diverse dosi di cocaina - è stata successivamente recuperata dagli agenti.