Raccordo Anulare: nascondeva in auto panetti di cocaina purissima

Tre panetti di cocaina purissima da un chilo l'uno. Questo il risultato di un controllo della Polizia di Stato sul Grande Raccordo Anulare.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Roma, in servizio sul Gra, impegnata nei controlli per prevenire i furti presso le aree di servizio, ha ritenuto sospetto un uomo che, alla guida di una Nissan Micra, è entrato nella stazione di servizio Pisana. Un 57enne, già noto alle Forze dell'Ordine, vedendo la pattuglia, è sceso dall’auto e, alzandosi il bavero della giacca per coprirsi il volto, è entrato nel ristorante.

I poliziotti hanno proceduto al controllo e, sul sedile posteriore dell’auto, in una busta di carta colorata, hanno trovato 3 chili di cocaina purissima, divisa in tre panetti. Il 57enne è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere romano di Regina Coeli; l’auto, così come la cocaina, è stata posto sotto sequestro.