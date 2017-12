Ragazzo del muretto nascondeva cocaina da vendere sotto terra

Attendeva i clienti su un muretto, poi prendeva i 'pezzi' di cocaina interratti sotto una siepe e glieli vendeva. Sono stati i poliziotti in borghese del commissariato Prenestino, durante un appostamento in piazza Oria, al Quarticciolo, a notare un giovane fermo davanti ad un negozio che veniva avvicinato da diverse persone con le quali, dopo qualche parola, si dirigeva nei pressi di una siepe, si inchinava e prendeva qualcosa e tornava dai suoi “amici”. L'arresto nel pomeriggio di ieri 19 dicembre.

Spaccio di cocaina al Quarticciolo

Tenuto d’occhio dai poliziotti e dopo essere stato visto chinarsi nuovamente nell’aiuola, lo hanno fermato. Al controllo, dopo essere stato identificato per un 26enne, romano, con precedenti di polizia specifici, gli agenti hanno deciso di vedere cosa ci fosse nella siepe.

Cocaina sotto terra

Nascosta, sotto uno strato di terriccio, una scatola in metallo avvolta con nastro isolante nero posto a sostegno di alcune calamite con all’interno 7 involucri contenenti cocaina. Indosso , gli investigatori hanno rinvenuto 300 euro in contanti, suddivisi in diverse banconote di vario taglio. E’ stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.