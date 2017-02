Padre e figlio spacciatori di cocaina a Tor de' Schiavi: in casa anche una pistola

Spacciavano cocaina insieme ed insieme sono finiti in galera. A notarli mentre stavano cedendo nei pressi di una sala giochi di via Ausonia a Tor de' Schiavi, delle dosi di cocaina a un 25enne di origini ecuadoriane a Roma per turismo, i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante. A finire in manette con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati appunto padre e figlio, entrambi romani di 56 e 30 anni.

COCAINA E SOLDI - I militari dell'Arma hanno proceduto alle perquisizioni nelle rispettive abitazioni dove sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 201,5 grammi di cocaina, circa 3.000 euro in contanti ritenuto provento della loro illecita attività e una pistola calibro 6,35 con caricatore da 6 proiettili inserito.

PISTOLA RUBATA NEL 2010 - I successivi accertamenti eseguiti sull’arma hanno consentito di acclarare che si trattava del provento di un furto in abitazione denunciato ai Carabinieri della Stazione Lavinio Lido di Enea il 27 gennaio 2010.

PISTOLA AI RIS - Per questo motivo, papà e figliolo dovranno rispondere anche delle accuse di ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo. Tutto il materiale è stato sequestrato: la pistola verrà inviata al laboratorio balistico del RIS di Roma per accertare se si tratti di un’arma utilizzata in passati o recenti fatti di cronaca. I pusher sono stati trattenuti in caserma dove attendono di essere sottoposti al rito direttissimo.