Un'area periferica per vendere 30 grammi di cocaina, in casa un etto di polvere bianca

Spaccio di cocaina a Morlupo, Comune della provincia nord della Capitale, dove i carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, nel corso di servizi svolti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arrestato due persone per spaccio di stupefacenti.

Spaccio di cocaina a Morlupo

Nello specifico, un giovane bulgaro è stato sorpreso dai Carabinieri di Castelnuovo di Porto, mentre cedeva 30 grammi di cocaina, suddivisi in 3 bustine, ad un trentaseienne italiano, in un’area periferica del Comune di Morlupo. Le successive perquisizioni domiciliari, hanno consentito rinvenire ulteriori 100 grammi di cocaina presso l’abitazione del primo, ed un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente presso l’appartamento del secondo.