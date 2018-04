Spaccio a Ponte di Nona: pusher fermati con 130 dosi di cocaina e 1800 euro

130 dosi di cocaina ed eroina con 1800 euro in contanti. E' quanto hanno trovato gli agenti di polizia del commissariato Casilina. Tre le persone arrestate, due ragazzi romani di 24 e 27 anni insieme ad un 50enne originario di Imperia. Lo spaccio nell'area di via Don Primo Mazzolari, nota piazza di spaccio nella zona di Ponte di Nona - Villaggio Falcone.

Un chilo di marijuana in auto

I tre arresti sono arrivati nell'ambito dei controlli antidroga attuati nella zona del VI Municipio delle Torri. Il primo a finire in manette al termine di un inseguimento. è stato un cittadino albanese. Il 28enne, incensurato, nascondeva nel bagagliaio dell’auto un involucro in cellophane trasparente, con 1 chilo e 100 grammi di marijuana all’interno (foto in basso).

Spaccio di cocaina ai Due Leoni

In via San Biagio Platani, ai Due Leoni, un 27enne, originario di Civita Castellana, è stato sorpreso a spacciare cocaina. Indosso al ragazzo anche lui incensurato, 55 dosi di cocaina confezionate in involucri di plastica termosaldati .

Due arresti a Tor Bella Monaca

Ed infine in via dell’Archeologia, zona Tor Bella Monaca, un viterbese di 43 anni, ed un romano di 45 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati arrestati perché trovati in possesso di 21 dosi di eroina e denaro in contanti. Oppostosi all’arresto il 45enne dovrà rispondere anche i violenza e resistenza a pubblico ufficiale.