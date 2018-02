Olgiata: vendevano cocaina ai ragazzi della Roma Bene

Vendevano cocaina ai ragazzi della Roma Bene convinti di poter svolgere la loro attività criminosa al sicuro all'interno del comprensorio dell'Olgiata. I due spacciatori, entrambi romani di 28 e 31 anni, non avevano però fatto i conti con i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Roma Cassia che li hanno arrestati la sera del 30 gennaio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di cocaina all'Olgiata

Dopo alcune segnalazioni da parte di residenti dell’Olgiata che evidenziavano strani via vai all’interno del comprensorio, i Carabinieri hanno effettuato alcuni servizi in borghese osservando i movimenti sospetti dei due che incontravano i giovani clienti, noti assuntori di stupefacenti della zona.

Pusher in manette all'Olgiata

Fermati per un controllo, i pusher sono stati trovati in possesso di diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Successivamente, con la collaborazione delle unità cinofile, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 28enne, in largo dell’Olgiata, recuperando in totale oltre 120 dosi delle stesse sostanze stupefacenti e 2.100 euro in banconote di vario taglio. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.