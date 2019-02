Getta in terra la cocaina appena comprata e fa arrestare il pusher

Ha gettato il 'pezzo' di cocaina appena acquistato una volta visti i carabinieri provando a farla franca allontanandosi dal luogo dell'acquisto. In questo modo un cliente ha messo nei guai un 45enne albanese, arrestato perché sorpreso a cedere, in una via poco trafficata in zona Casalotti, una dose di sostanza stupefacente. I militari sono però riusciti a bloccare il pusher che aveva addosso altre dosi della stessa polvere bianca e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

L'areresto nell'ambito di mirati servizi antidroga attuati dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. In questo contesto, in zona La Storta, i militari hanno notato invece un 50enne italiano in atteggiamento sospetto insieme ad altre persone, note negli ambienti della droga locali, ed hanno deciso di eseguire un

controllo approfondito.

I Carabinieri hanno poi perquisito la casa dell’uomo, poco distante, rinvenendo una decina di grammi di hashish, in parte già confezionata in dosi, e tutto l’occorrente per il confezionamento e la lavorazione.

Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.