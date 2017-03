Spaccio di cocaina a Tor Bella Monaca: ancora arresti in via Camassei

Ancora arresti per spaccio di droga nel 'fortino' della droga di via Giacinto Camassei a Tor Bella Monaca, dove i carabinieri della locale stazione di via Parasacchi hanno arrestato un 49enne romano, ma residente ad Albano Laziale, con precedenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e oltre 700 euro, provento dello spaccio. Il fermo nell'ambito di alcuni servizi per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia est della Capitale.

PENA RESIDUA - I Carabinieri hanno arrestato una 56enne romana, già agli arresti domiciliari nella sua abitazione in via Giacinto Camassei, perché colpita da un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena residua di un anno per associazione di tipo mafioso, estorsione e rapina aggravata in concorso, reati commessi in Calabria tra dicembre 2002 e luglio 2013.

COCAINA IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA - Infine, gli stessi militari dell'Arma, in via dell'Archeologia, hanno inoltre arrestato un 39enne romano, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, è stato colto in flagranza mentre cedeva dosi di cocaina a due giovani acquirenti, a loro volta identificati e segnalati alla Prefettura. Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno trovato altre dosi della stessa droga e 1.100 euro in contanti.