Agli arresti domiciliari spaccia cocaina con il fratellastro, arrestati entrambi

Spaccio "domiciliare" a Tor Bella Monaca dove un 28enne romano, nonostante agli arresti domiciliari per droga, continuava, insieme al fratellastro, la sua attività di spaccio in casa, dove incontrava gli acquirenti e dove deteneva circa mezzo chilo di droga e oltre 12.000 euro in contanti.

SPACCIO DAI DOMICLIARI - In manette, arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, sono finiti appunto il 28enne, e il fratello 19enne, entrambi romani e residenti in un’abitazione in viale dell’Archeologia dove è scattato il blitz dei Carabinieri. Grazie a mirati servizi di osservazione e a pedinamenti di tossicodipendenti della zona, i Carabinieri hanno individuato la piazza di spaccio “domiciliare” che i due avevano creato.

MEZZO CHILO DI COCAINA - All’interno della casa, i Carabinieri hanno trovato i due intenti a cedere dosi di cocaina ad un acquirente, identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore. L’ispezione nelle loro camere ha permesso di trovare nove pacchi contenenti circa mezzo chilo di cocaina e diverse dosi di marijuana, oltre a materiale vario per il taglio e confezionamento e 12.000 euro, provento dello spaccio.

RITO DIRETTISSIMO - La droga, il materiale e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati, mentre i due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.