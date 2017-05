Un buco nel portone per vendere cocaina: fortino dello spaccio a San Basilio

Un buco nel portoncino d'ingresso del palazzo con la consegna della 'merce' direttamente dall'androne alla cassetta postale attaccata fuori dallo stesso per lasciare la pubblicità ai condomini. Questo l'ennesimo stratagemma messo in atto per vendere cocaina a San Basilio al fine di cercare di eludere, o comunque ritardare, gli interventi delle forze dell'ordine. A smascherare il sistema i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro che hanno arrestato tre persone, due uomini di 27 e 57 anni, entrambi con precedenti, ed una donna di 45 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio.

SPACCIO DALL'ANDRONE - Nel corso di un servizio di osservazione in via Corinaldo, nel popoloso quartiere del V Municipio Tiburtino, i militari hanno potuto constatare come il 27enne spacciasse droga all’interno dell’androne di un palazzo, con la collaborazione del 57enne, con funzione di cassiere. I due spacciavano droga ai vari acquirenti mediante uno sportellino creato ad hoc sul portone di ingresso del condominio.

FUGA NELL'APPARTAMENTO - Approfittando di un loro momento di distrazione, i Carabinieri sono entrati all’interno dell’androne e dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccare i due pusher al primo piano, mentre stavano entrando all’interno dell’appartamento della donna 45enne, usato come nascondiglio.

COCAINA E SOLDI - La perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire diverse dosi di cocaina già pronte per la vendita, un chiavistello utilizzato dai pusher per aprire e chiudere il portone di ingresso dello stabile in caso di arrivo delle forze dell’ordine e circa 1.000 euro in contanti, provento dell’illecita attività. I due pusher sono stati accompagnati presso il carcere di Regina Coeli, mentre per la donna si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.