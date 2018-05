Vendono al bar la droga nascosta nel giardino condominiale: due arresti

Sono stati 'traditi' da un insolito movimento che ha fatto scattare l'osservazione da parte dei carabinieri. Due giovani, C.M., R.E., rispettivamente di 29 e 32 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti dai militari della Compagnia di Civitavecchia.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale monitorando gli ambienti dello spaccio hanno notato un insolito movimento nei pressi di un giardino condominiale a Campo dell’Oro, nella zona periferica della città, ed hanno eseguito per alcuni giorni dei servizi di osservazione che hanno permesso di accertare le modalità di spaccio dei due arrestati.

Le sostanze stupefacenti venivano nascoste in una siepe del giardino e prelevate in caso di richiesta da parte degli acquirenti presso un bar della zona che i due raggiungevano in bici. Gli investigatori, nel corso della mirata attività hanno accertato ben due compravendite: prima sono stati bloccati gli acquirenti, trovati in possesso rispettivamente di una dose di cocaina; poi i due spacciatori.

La perquisizione personale e domiciliare ha consentito inoltre di rinvenire ulteriori dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 12 grammi, il tutto sottoposto a sequestro. Dopo l’arresto i due sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti.