Spaccio davanti al cimitero di Prima Porta, due arresti

La Stazione Carabinieri di Roma Prima Porta ha arrestato due cittadini egiziani, di 33 e 45 anni per spaccio di sostanza stupefacente. I militari, che controllano incessantemente la zona all’esterno del Cimitero Flaminio, dopo aver accuratamente pianificato un servizio di osservazione in zona, hanno notato un uomo, aggirarsi con fare sospetto davanti ad un ingresso del cimitero, e un anomalo via vai di auto.

L’uomo infatti direzionava i possibili clienti verso la boscaglia, presente all’altro lato della strada dove si nascondeva il complice che materialmente effettuava la cessione dello stupefacente. Intervenuti, i Carabinieri hanno bloccato i due pusher e un tossicodipendente che aveva appena acquistato la dose di cocaina, e lo hanno identificato e segnalato al Prefetto.

I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuto in attesa del rito direttissimo.