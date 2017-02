Pomezia: spaccio alle case popolari, arrestata 48enne con droga e metadone

Spaccio alle case popolari di via Singen a Pomezia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato una donna di 48 anni, già con precedenti, trovata in possesso di 10 grammi di hashish e numerosi flaconi di metadone.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone popolari di Pomezia, i Carabinieri nel transitare nell’area di edilizia popolare di via Singen hanno notato la donna che sostava sotto la sua abitazione con un atteggiamento sospetto.

Durante il controllo i militari, insospettiti dai numerosi precedenti penali della 48enne, hanno deciso di eseguire la perquisizione dell’abitazione della donna. In casa sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish già divisi in 8 dosi, un bilancino di precisione, il materiale necessario al confezionamento delle dosi e 16 flaconi di metadone, medicinale generalmente utilizzato per la terapia delle tossicodipendenza da oppiacei, di cui la donna non ha saputo giustificare la provenienza e la disponibilità, nonché 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, la donna si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo.