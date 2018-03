Termina la pena dei domiciliari per spaccio e torna a vendere hashish

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E' il caso di un 42enne di Lariano, arrestato per spaccio dopo aver da poco scontato la pena agli arresti domiciliari per il medesimo reato. A mettergli le panette ai polsi i carabinieri della Compagnia di Colleferro. Il fermo ad Artena, Comune della provincia sud di Roma.

In giro per il centro storico

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno notato il 42enne aggirarsi a piedi nel centro di Artena e al normale controllo da parte dei militari è apparso subito nervoso. Nelle sue tasche alcune dosi di hashish pronte per essere spacciate. La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito di sequestrare un etto della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 150 euro in piccoli tagli, ritenuti provento della sua attività illecita.

Appena uscito dai domiciliari

L’uomo, che aveva finito di scontare la misura degli arresti domiciliari nel novembre dello scorso anno per analogo reato, è stato portato in caserma e, successivamente, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All’esito del rito direttissimo, l’attività dei Carabinieri è stata convalidata in attesa di giudizio definitivo. Le analisi della sostanza stupefacente hanno rilevato un forte principio attivo e dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare 114 dosi destinate alla piazza artenese.