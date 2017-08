Torpignattara: a bordo della sua auto spaccia cocaina e hashish, arrestato

Vendeva droga utilizzando la sua auto come base di spaccio. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, hanno arrestato, per spaccio e detenzione di stupefacenti, un tunisino di 27 anni, con vari precedenti di Polizia e denunciato per gli stessi reati, la sua compagna.

L'uomo, a bordo della sua auto, insieme alla compagna, si fermava in via dell'Acquedotto Alessandrino, per incontrarsi con un "cliente". Gli agenti, appena hanno visto lo scambio droga/soldi, sono intervenuti.

Nell'auto hanno trovato un sacchetto contenente alcune dosi di eroina e cocaina pronte per la vendita, mentre alla donna è stata sequestrata la somma di 450 euro, quale probabile provento dell'attività illecita.

Sequestrato anche il telefono del tunisino, sulla cui utenza vi era tra l’altro il numero di cellulare dell'acquirente. I poliziotti, quindi con l’ausilio di un'unità cinofila della Questura, hanno perquisito l'abitazione della coppia.

Nascosto, all'interno di un ripiano a scomparsa della cucina, hanno sequestrato un panetto di cocaina di circa 100 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Inoltre sempre nella cucina, nascoste tra le tazzine da caffè sono state sequestrate altre 6 dosi di cocaina e un secondo bilancino di precisione, un coltello e una scatola con circa 40 grammi di hashish.