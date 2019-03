Spaccio a Tor Bella Monaca, in manette per spaccio un giovane Spada

Un ragazzo di 22 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca nella nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, dove è stato sorpreso in possesso di dosi di cocaina pronte per essere smerciate.

Il giovane, che ha già un precedente proprio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che è legato da vincoli familiari alla famiglia Spada, quando è stato fermato dai militari era in possesso di 15 dosi di cocaina e 660 euro ritenuti provento della sua attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il pusher è stato ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito di convalida.