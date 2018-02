Prima la telefonata poi lo spaccio dalla porta di casa, pusher getta cocaina nel water all'arrivo della polizia

Prima la telefonata sotto il palazzo, poi l'ingresso nel condomio e l'arrivo al quinto piano dello stabile da dove la pusher usciva di casa e vendeva la cocaina. A scoprire l'attività di una 34enne residente ad Ostia sono stati gli agenti del commissariato lidense, nel corso di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Spacciatrice in via delle Ebridi

In particolare gli agenti del commissariato Ostia, si sono appostati nei pressi delle palazzine di via delle Ebridi e di via Martinica, osservando diversi soggetti che dopo aver parlato brevemente con il cellulare, accedevano all’interno di un cortile uscendo subito dopo. Il continuo via vai di persone, ha destato sospetto negli investigatori che hanno deciso di seguire l’ultimo cliente fino al quinto piano dove, da un appartamento usciva una donna alla quale dava dei soldi in cambio di una bustina.

Cocaina nel water

Tornati nella casa, i poliziotti hanno deciso di bussare alla porta – voci di bambini, rumori di mobili spostati velocemente, una donna che diceva che non poteva aprire perché non trovava le chiavi e come ultimo il rumore dello sciacquone: questo quanto sentito dai poliziotti in attesa sul pianerottolo. Trascorsi diversi minuti la porta di casa si è aperta, sulla soglia gli agenti si sono trovati davanti la donna che poco prima aveva venduto una dose di cocaina.

Pusher in manette ad Ostia

Perquisita l’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, alcune dosi di cocaina, denaro contante di diverso taglio, una busta di plastica bianca utilizzata per confezionare le dosi di droga, un paio di tenaglie in metallo sporche di polvere bianca. Accompagnata in commissariato, una 34enne originaria del Cile, con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione e spaccio mentre il cliente, fermato subito dopo l’acquisto, veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore.