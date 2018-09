Spaccio di marijuana all'isola pedonale, due pusher in manette al Pigneto

Controlli al Pigneto dove i carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno effettuato dei controlli antidroga nel quartiere della movida di Roma sud. Il bilancio è di due spacciatori di marijuana in manette. I due, cittadini senegalesi di 24 e 43 anni, senza fissa dimora e nullafacenti, già conosciuti per reati specifici, sono stati bloccati dai militari in via del Pigneto mentre stavano cercando di cedere, ad un giovane romano, una dose di marijuana.

Spacciatori di marijuana al Pigneto

A seguito delle perquisizioni personali, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una quindicina di dosi, del peso di circa 10 grammi, di sostanza stupefacente, e 50 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. Anche l’acquirente è stato fermato, identificato e segnalato alla competente Autorità quale abituale consumatore di droghe. I due, dopo l’arresto, sono stati stata accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.