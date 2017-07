Picchia la compagna davanti i figli piccoli, era appena uscito dal carcere per spaccio

Botte alla moglie davanti ai figli piccoli. La donna madre di tre bambini, in tenera età, stanca dei litigi e delle continue percosse, aveva deciso di lasciare il compagno, trasferendosi fuori città presso dei parenti. Ma a causa di questa decisione, l’uomo era divenuto ancora più violento.

Maltrattamenti in famiglia e lesioni

Sono stati gli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato a fermare i soprusi, arrestando un romeno di 37 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Infatti, la donna dopo l’ultima aggressione, aveva chiamato la polizia anche per proteggere i figli dalle continue prepotenze.

Spacciatore uscito da poco dal carcere

Percosse sul volto I poliziotti, hanno trovato la vittima in lacrime e con evidenti segni di percosse sul volto, per l’ennesima aggressione del compagno. Il 37enne, che da poco aveva finito di scontare una condanna per detenzione e spaccio, è stato arrestato.