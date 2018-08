La casa è una base dello spaccio: sequestrati 75 kg di "coca", duro colpo per gli affari di Ostia Nuova

Addosso "solo" qualche dose, ma in casa un quartiere generale dello spaccio. E' finito in manette un uomo di 44 anni, pusher che con ogni probabilità riforniva abitualmente le piazze di Ostia Nuova.

Lo hanno fermato i Carabinieri a bordo di uno scooter, durante un normale controllo alla circolazione stradale in via Alberto Galli di Acilia. L'uomo ha destato immediati sospetti con un atteggiamento evidentemente nervoso e agitato. Subito perquisito, nascondeva nel doppio fondo del marsupio alcune dosi di cocaina. Ma non solo.

E' nell'abitazione dell'uomo che i militari hanno trovato una vera e proprio base di spaccio. Sempre cocaina, suddivisa in panetti e nascosta in grossi sacchi di iuta. In totale i Carabinieri hanno sequestrato più di 75 chili di sostanza stupefacente oltre a materiale per il confezionamento, un orologio di lusso e diverso denaro contante, possibili proventi dell'attività illecita.

Tra le ipotesi quella che la droga fosse destinata a rifornire il mercato illecito delle piazze di Ostia Nuova. Il pusher è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Ostia in attesa dell’udienza di convalida, mentre sono in corso approfondite indagini e verifiche sui collegamenti del soggetto con la criminalità locale.