Quadrilatero dello spaccio: pusher di cocaina arrestato in flagranza di reato

Continua l'offensiva della polizia nel cosiddetto 'quadrilatero dello spaccio' al Tufello. Un'azione costante che ha portato gli agenti del commissariato Fidene Serpentara ad arrestare l'ennesimo pusher di cocaina.

Piazza dello spaccio al Tufello

L'arresto nel pomeriggio di domenica, durante il servizio di controllo del territorio nella cosiddetta piazza di spaccio tra via Monte Epomeo e via Monte Crocco. Qui gli agenti, proseguendo nei servizi antidroga in atto da tempo nella zona, hanno proceduto all’arresto di un 21enne romano, con precedenti di polizia, sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva delle dosi di cocaina. L’uomo dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.