Spaccata all'edicola di Castel Giubileo: fermati con l'auto piena di Gratta e Vinci

Sono finiti in manette prima ancora che il titolare dell'edicola 'ripulita' potesse fare l'amara scoperta. A finire in manette tre ladri, due albanesi ed un montenegrino, arrestati la notte dell'8 febbraio dopo aver scassinato una edicola in zona Castel Giubileo con la tecnica della 'spaccata'.

AUTO SOSPETTA - Il fermo ha cominciato a prendere corpo intorno alle 3:00 della notte, sul Grande Raccordo Anulare all’altezza della via Salaria, quando una pattuglia della Polizia di Stato ha iniziato a seguire una vecchia berlina scura che gli agenti del Reparto Volanti avevano giudicato come "sospetta".

CACCIAVITE FUORI DAL FINESTRINO - A bordo della vecchia Volvo c’erano tre uomini; quando i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente, l’uomo che era seduto sul sedile posteriore, ancor prima che l’auto accostasse, ha lanciato dal finestrino un grosso cacciavite, successivamente recuperato dagli stessi agenti.

MAZZETTE DI GRATTA E VINCI - Sotto uno dei sedili dell’auto c’erano varie mazzette di “Gratta & Vinci”, un sacchetto pieno di monete, guanti da carpentiere e due grossi cacciaviti. Proprio mentre gli uomini delle volanti stavano controllando i tre, due albanesi di 26 e 28 anni ed un montenegrino di 36, è arrivata via radio la segnalazione della “spaccata” di un’edicola avvenuta pochi minuti prima nel quartiere del III Municipio Montesacro, ovvero poche centinaia di metri da dove le Volanti avevano iniziato a seguire la Volvo.

TITOLARE DELL'EDICOLA - La conferma che i tre fermati erano le persone che avevano saccheggiato l’edicola è venuta poco dopo in commissariato. Gli agenti incrociando gli elementi raccolti sul luogo del reato con quanto sequestrato ai tre cittadini balcanici hanno potuto formalizzare l’arresto con l’accuso di furto aggravato. In Commissariato è stato anche convocato il proprietario dell’edicola che, dopo essere rientrato in possesso di quello che gli era stato rubato, ha voluto stringere la mano ai poliziotti.

