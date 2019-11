Sfondano vetrata e portano via la cassaforte del supermercato, caccia alla banda

Con un'Audi A4 nera, lanciata a folle velocità contro la vetrata d'ingresso, hanno fatto irruzione nel supermercato Carrerfour al km 3 di via Nettunense, a Marino, fuggendo con la cassa continua.

La spaccata dieci minuti prima dell'1:00 dellla notte fra il 20 ed il 21 novembre.

In quattro, tutti con i volti coperti e i guanti per non lasciare impronte, hanno agito in pochi minuti portando via la cassaforte con contanti ancora da quantificare. Sulle tracce della banda i carabinieri della Compagnia Castelgandolfo che già hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.